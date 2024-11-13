شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مدينتي للجولف يستضيف بطولة دولية لـ محاربة مرض شلل الأطفال بالتعاون مع روتاري مدينتي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف نادي مدينتي للجولف بطولة دولية بمشاركة أكثر من 60 لاعباً من الهواة والمحترفين من مختلف الجنسيات للتوعية بمرض شلل الأطفال وسبل القضاء عليه ، بالتعاون مع نادي روتاري كايرو جولف مدينتي .

وأكد عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، أن نادي مدينتي للجولف ، أحد أندية المجموعة ، يستضيف البطولة في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على الاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية، حيث تضع المجموعة ملف المسؤولية المجتمعية على رأس أولويات استراتيجيتها طوال مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 55 عاماً.

وأكد يوسف قدري ، رئيس القطاع التجاري لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، أن البطولة تأتي في إطار سلسلة من المبادرات والفعاليات المتنوعة التي ينظمها النادي بالتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني منذ 4 سنوات، وذلك استثماراً للنجاح الكبير لنادي مدينتي للجولف – بعد حصوله على جائزتي أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا - وتعظيماً لدوره بالمساهمة في ملف المسئولية المجتمعية.

من جانبها ، أكدت الدكتورة إيمان الغمراوى، مؤسس نادى روتارى كايرو جولف مدينتى ونائب الرئيس، أن بطولة الجولف للقضاء على مرض شلل الأطفال تعد أول بطولة ينظمها نادي مدينتي للجولف بالتعاون مع روتاري كايرو جولف مدينتي، وهي نموذج للتعاون المثمر والفعال بين مؤسسات المجتمع المدني وكبرى شركات القطاع الخاص المتمثلة في مجموعة طلعت مصطفى.

يُشار إلى أن نادي مدينتي للجولف تم اختياره كأفضل ملعب جولف في أفريقيا لعام 2023 متفوقا على أكثر من 900 ملعباً داخل القارة السمراء، فضلا عن فوزه بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر لثلاث أعوام متتالية ( 2021 / 2022 / 2023)، وذلك بحسب تصنيف World Golf Awards المتخصصة بتقييم ملاعب الجولف على مستوى العالم. وتدير شركة “ترون” العالمية Troon نادي مدينتي للجولف، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم . ونجح نادي مدينتي للجولف منذ تأسيسه في استضافة العديد من البطولات المحلية والدولية ، ما يسهم بشكل كبير في جذب السياحة الرياضية إلى مصر



بطولة محاربة مرض شلل الأطفال



جولف مدينتى



ملاعب الجولف



جانب من الفعالية



بطولة الجولف