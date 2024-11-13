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الزمالك يحرر محضرا لإثبات تأخر كهربا فى سداد أقساط الغرامة الموقعة عليه

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القاهرة - سامية سيد - كتب بهجت أبو ضيف

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 03:28 م

لجأت إدارة نادي الزمالك، إلى إثبات تأخر اللاعب محمود كهربا، فى تسديد أقساط الغرامة المستحقة عليه للنادى، فى محضر رسمى بقسم شرطة مصر القديمة (محل إقامة اللاعب)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

وتلقى رئيس مباحث القسم بلاغا من إدارة نادى الزمالك، لإثبات تأخر اللاعب محمود كهربا، لاعب الأهلى الحالى، فى سداد أقساط الغرامة المستحقة عليه لنادى الزمالك، والموقعة عليه من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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