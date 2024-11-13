شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري راحة تامة لمدة شهر بالأهلي ويغيب عن نصف نهائى كأس الانتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على منح المغربي أشرف داري مدافع الفريق راحة تامة لمدة شهر على أن يؤدي برنامج تأهيلي لمدة شهر كامل قبل العودة للمشاركة في المباريات مع فريقه ، للتعافي من الإصابة بالتواء في الكاحل والتي تعرض لها منذ فترة.

ومن المنتظر أن يستمر غياب أشرف داري عن المشاركة في مباريات الأهلي القادمة حتى الانتهاء من مباراة نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية يوم 14 ديسمبر المقبل في الإمارات.

ولم يشارك أشرف داري مع الأهلي منذ انضمامه لصفوفه بداية الموسم، سوى في جزء من مباراة العين الإماراتي في ربع نهائي كأس الانتركونتيننتال، قبل أن تتجدد إصابته في الكاحل ويستمر غيابه عن الفريق الأحمر مجددا.

وتعرض أشرف داري للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مشاركته في معسكر منتخب المغرب في شهر سبتمبر الماضي، قبل أن تتجدد إصابته مرتين بسبب التسرع في الدفع باللاعب.