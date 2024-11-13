كل ما تريد معرفته عن استعدادات منتخب مصر لمباراتى كاب فيردى وبتسوانا

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القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن، تدريباته استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، بمواجهة كاب فيردى خارج مصر الجمعة وبتسوانا داخل الأرض الثلاثاء.

س: كيف يتدرب المنتخب استعدادا لكاب فيردى؟

ج: استعان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بإحدى ملاعب النجيل الصناعي باستاد الدفاع الجوى استعداداً لمباراة كاب فيردي التي تقام على ملعب نجيل صناعي، ليتعود اللاعبين على هذه الأرضية قبل المواجهة المقبلة.

س: متى يسافر المنتخب إلى كاب فيردى؟

ج: تتوجه بعثة منتخب مصر في الرابعة عصر اليوم إلى كاب فيردي على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق أكثر من 10 ساعات.

س: ما موقف منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا؟

ج: تأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

س: ما هو موعد مباراة مصر وكاب فيردى والقنوات الناقلة؟

ج: يلتقى منتخب مصر مع منتخب كاب فيردى فى الخامسة مساء الجمعة المقبل على ملعب «الوطني»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بـ مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة.

وتنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

س: ما هي قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا؟

ج: ضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.