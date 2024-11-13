شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يطبق نظام اليوم الكامل في تدريبات الإسماعيلى استعدادا لبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

قرر حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، تطبيق نظام اليوم الكامل خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد القوى لمواجهة بتروجت في دورى nile.

ويسعى حمد إبراهيم لرفع الحمل التدريبي بإقامة المران على فترتين صباحية ومسائية وذلك خلال فترة التوقف الحالية، والتدريب على فترتين الأولى في تمام الثامنة ثم يخوض مرانه المسائي في تمام الرابعة عصرا وذلك على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مجموعة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية، لتجهيز اللاعبين تمهيدا لاستئناف مسابقة الدوري.

يبدأ الإسماعيلي مبارياته الودية بمواجهة نظيره 6 أكتوبر، في تمام الساعة الثالثة عصر السبت المقبل، على استاد الإسماعيلية، ويخوض الفريق ثاني ودياته بمواجهة نظيره زد، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب الأخير بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم، خوض مجموعة من الوديات خلال فترة التوقف بهدف الحفاظ على الحالة البدنية والفنية للاعبين.