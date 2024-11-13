شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن بعد تعرضه لحادث سير: الحمد لله يا رب.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض صلاح محسن لاعب الأهلى السابق والمصرى البورسعيدى الحالي، لحادث سير صباح اليوم، ونشر عبر حسابه صورة لسيارته بعد الحادث معلقا عليها: "الحمد لله يا رب".



صلاح محسن

وحصل صلاح محسن مهاجم فريق المصرى البورسعيدى على جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك عقب تسجيله هدفا والمساهمة في حصد الثلاث نقاط.

وفاز فريق المصري البورسعيدي على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس، فى إطار افتتاح منافسات الجولة الاولى من دوري nile لموسم 2024/ 2025 بنسخته الاستثنائية.

افتتح التسجيل للمصري البورسعيدي صلاح محسن في الدقيقة 52، قبل أن يضيف محمود حمادة الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 87.