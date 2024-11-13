شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك يحصدن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

حصد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، كأفضل فريق نسائي في 2024.

وضمت قائمة الترشيحات كل من: "نادي الزمالك (مصر)، نادي بني ياس (الإمارات)، ومركز الصحراء العربية أول فريق نسائي محترف في سباقات الهجن (من الإمارات)".

ومثل نادي الزمالك في الحفل الذي أقيم في الإمارات كل من، نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، ونورا عزمي كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"

وأعربت نورا عزمي كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، عن سعادتها بتتويج القلعة البيضاء، بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، كأفضل فريق نسائي في 2024، وقالت نورا عزمي عقب التتويج بالجائزة: "نشكر دولة الإمارات على التكريم والجائزة، وأشعر بسعادة بالغة".

وأضافت: "الفريق بذل مجهوداً كبيراً خلال الفترة الماضية، حتى يصل للمرحلة التي وصلنا إليها والتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية".

وأكملت: "نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من أبرز الداعمين للفريق، وأحد أسباب النجاح التي حققنها مؤخراً".



ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً