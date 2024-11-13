شكرا لقرائتكم خبر عن محامي قائمة هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة لتقديم أوراق الترشح للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد محامي هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالكاف والفيفا، بمقر اتحاد الكرة لتقديم أوراق ترشح قائمته للإنتخابات المقرر لها 10 ديسمبر المقبل.

و ترددت أنباء قوية تفيد بأن القائمة تضم كلا من هاني ابو ريدة رئيسا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبدالجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.