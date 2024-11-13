شكرا لقرائتكم خبر عن إراحة تريزيجيه ومرموش ومروان من سفرية كاب فيردي ويشاركون أمام بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إراحة محمود تريزيجيه ومروان عطية من السفر إلى كاب فيردى في المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد صدارة المجموعة قبل جولتين من النهاية بسبب الإيقاف و حصولهما علي إنذارين.

كما قرر الجهاز الفني ايضا إراحة عمر مرموش من السفر إلى كاب فيردي على أن يشارك الثلاثي تريزيجيه ومرموش ومروان عطية في مباراة بتسوانا المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى.

وتغادر بعثة منتخب مصر في الرابعة عصر اليوم إلى كاب فيردي في رحلة تستغرق أكثر من 10 ساعات.