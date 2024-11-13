تصفيات مونديال 2026: بوبوفيتش مدرب أستراليا يحذر من منتخب سعودي "متحمس"

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : حذّر توني بوبوفيتش مدرب المنتخب الأسترالي من مواجهة نظيره السعودي "المتحمس وربما اليائس" لتحقيق نتيجة إيجابية بقيادة مدربه الجديد الفرنسي هيرفيه رونار، في مواجهتهما الخميس ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 لكرة القدم.

ويتقدم منتخب اليابان بفارق خمس نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بعد أربع مباريات، حيث تتساوى أستراليا والسعودية والبحرين خلفه في سباق المركز الثاني.

ويستضيف المنتخب الأسترالي نظيره السعودي في ملبورن، قبل أن يلعب الأخير مع إندونيسيا على أرضها، وأستراليا مع البحرين.

وقال بوبوفيتش عن المنتخب السعودي "نتوقع أن يكون فريقا نشيطا وعازما، وربما يائسا لتحقيق نتيجة. نحن نعرف ما ينتظرنا وعلينا أن نضاهيهم في الحماس والنشاط، لكن مع التحلي بالصبر والهدوء للعب بأسلوبنا في الأوقات المناسبة".

وأضاف "نشعر أن الأمر بين أيدينا، في ملعبنا. اللاعبون يبدون هادئين وواثقين وأريد رؤية ذلك في أدائهم غدا".

ويدخل المنتخب السعودي المباراة بقيادة رونار، خليفة الإيطالي روبرتو مانشيني الذي أقيل قبل ثلاثة أسابيع بسبب سوء النتائج.

علّق بوبوفيتش على مواجهة مدرب المنتخب الإيطالي السابق "رونار لديه خبرة كبيرة مع المنتخب، فقد قادهم لأربع سنوات وقدم عملا رائعا. أبهر الجميع في كأس العالم وأدار المنتخب النسائي (الفرنسي) في أولمبياد (باريس)".

من جانبه، قال رونار في حديث سابق لحساب المنتخب السعودي عبر "إكس": "أؤمن بأن السعودية بإمكانها التأهل إلى كأس العالم وأعرف اللاعبين وأدرك حجم موهبتهم. الوضع الحالي ليس جيدا ولكن ليس الأسوأ فهناك ست مباريات مبتقية، 4 خارج الأرض واثنتين على أرضنا لذلك المهمة واضحة يتأهل أول مركزين إلى كأس العالم ومازال كل شيء ممكن. لن تكون مهمة سهلة ولكن ممكنة".

وتابع "من ناحية الحافز والمشاركة، على اللاعبين أن يكونوا متفانين للمنتخب وأظن أن هذا تحدي رائع وإذا تذكرنا التأهل إلى كأس العالم 2022 الكثير من اللاعبين كانوا بهذه الذكريات وأثق أنهم سيقاتلون لفعلها مجددا".

واستبعد رونار الثنائي سالم الدوسري وعبدالإله المالكي إثر تعرضهما للإصابة، فيما ضم جناح الهلال محمد القحطاني.

ولم يسبق للمنتخب السعودي الفوز خارج قواعده على أستراليا إذ خسر 3 مرات وتعادل في مباراة وحيدة. في حين لم يخسر المدرب رونار نفسه أمام أستراليا في مواجهتين، حيث فاز مرة وتعادل في مثلها.

وستكون هذه المباراة رقم 42 للفرنسي مع "الأخضر"، كثاني أكثر مدرب قيادةً للمنتخب السعودي خلف ناصر الجوهر.