شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد: هدفنا التواجد فى الـ9 الأوائل.. والعامل البدنى يمنحنا الأفضلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، أن هدفه هو أن يكون فريقه ضمن التسعة أندية الأولى في ترتيب دورى nile في نهاية المرحلة الأولى، وانتظروا أداء مميزا في المباريات المقبلة.

وقال سيد عيد في تصريحات للموقع الرسمي لبتروجت: "إحنا لسه في البداية ونتائج الفريق أمام بيراميدز ومودرن سبورت فضل ونعمة، وهدفنا الاستمرار على الأداء الجيد، ونطمح أن ننهى الدور الأول في المراكز التسعة الأولى".

وأضاف: "نتائج الفريق نتيجة الإعداد القوى ويعكس حالة التعاون بين مجلس الإدارة والجهاز الفني والانسجام بين اللاعبين الذين حافظنا عليهم، ونتمنى تحقيق أول فوز لنا في الدورى في المباراة المقبلة".

وتابع مدرب بتروجت: "نركز على العامل البدنى للاعبين لأنه الذى سيساعد الفريق في تنفيذ التكيتك والتعليمات التي أطلبها من اللاعبين ويمنحنا الاستمرارية".

وأوضح: "ظهور بعض اللاعبين بشكل مميز وأراهن على باقى اللاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة حتى الآن في أول مباراتين نظرا لدخولهم مع الفريق متأخرا في فترة الإعداد".

وأضاف: "هناك دويتو بينى وبين مجلس الإدارة منذ قيادتى للفريق والصعود للدورى الممتاز ودى حاجة مبشرة لنواصل النتائج الجيدة، ولا أحب الحديث الكثير في وسائل الإعلامى وكلامى دائما يخرج من القلب".

وأوضح: "فترة التوقف الحالية مهم لنا في تجهيز اللاعبين الذين دخلوا متأخرين مع الفريق وإعداد الفريق لكل المباريات المقبلة، وسنعمل على تحقيق هدفنا وهو أن نكون في فرق المقدمة التسعة".

وتابع: "الأداء سيتحسن كثيرا خلال المباريات وأوعد المتابعين أن بعد 10 مباريات ستجدوا أداء مغايرا لأن شغلى يحتاج وقت للظهور كما أريد وأنا أدرك ما أفعله".

ويستعد فريق بتروجت لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى، المقرر لها الأحد 24 نوفمبر الجارى على استاد الإسماعيلية.