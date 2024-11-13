شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق علي: عودة الصف الثاني والوصول لمنصة التتويج أعاد الجودو للطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

أكد مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن الجودو مر بعدة أزمات خلال السوات الماضية في مقدمتها ارتفاع معدل أعمار لاعبي المنتخبات الوطنية في ظل عدم وجود صف ثاني من اللاعبين وهو ما أسفر عن خلل كبير دفع الجودو المصري ثمنه بتراجع كبير في النتائج والمستويات.

وقال مرزوق علي، أن مجلس الإدارة الحالي أخذ على عاتقه النهوض برياضة الجودو مجددا منذ اليوم الأول من توليه المسئولية، ووضع خطط طويلة المدى الهدف منها إعادة أبطالنا إلى منصات التتويج العالمية والقارية، وهو ما تحقق بالفعل.

وشدد رئيس اتحاد الجودو، أن الجمعية العمومية تمتلك الوعي الكاف من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققها الجودو المصري مؤخرا، ولن تسمح بالعودة إلى الخلف ، وهي الأكثر حرصا على الصالح العام ومصلحة اللعبة واللاعبين.

وتابع مرزوق: "الجودو المصري الآن يسير على الطريق الصحيح، وهدفنا حصد ميدالية واحدة على الأقل في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأيضا تحقيق ميداليات في أولمبياد الشباب المقبلة".