شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلب زيزو راتبه من الزمالك بالدولار في العقد الجديد؟.. والده يجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصطفى سيد والد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك ، حقيقة اشتراط اللاعب الحصول على راتبه بالدولار للموافقة على تجديد العقد مع النادى.

وقال والد زيزو في تصريحات خاصة لليوم السابع أن اللاعب أبلغ إدارة النادى برغبته في البقاء، والأولوية لـ الزمالك، لكن لم يطلب الحصول على العقد بالدولار، ولم يتم التطرق إلى أي أرقام .

وأضاف والد زيزو أن اللاعب في انتظار عقد جلسة مع النادى خلال الساعات المقبلة، لحسم مصيره مع الفريق، خاصة وأن زيزو من أبناء الزمالك ولديه رغبة في الاستمرار مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، وهو ما تم إبلاغ إدارة النادى به .

وأخطر مسئولو نادي الزمالك، أحمد مصطفى زيزو بجلسة مرتقبة خلال ساعات للاتفاق فيها على بنود تجديد العقد الذى ينتهى أخر الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأى نادي دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء بداية من يناير المقبل.

وينتهي تعاقد الزمالك مع أحمد زيزو بنهاية الموسم الجاري 2024-25 ويحق للاعب الرحيل لأي نادي آخر بنهاية الموسم.