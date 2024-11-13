شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة واسعة بتنظيم مصر لبطولة إفريقيا للتجديف الكلاسيك.. مصر تتصدر الترتيب والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت مصر من تصدر البطولة الأفريقية للتجديف، التي نظمها الاتحاد المصري للتجديف بالتعاون مع أندية بورتو الرياضية في بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وذلك خلال أربعة أيام من الجمعة 8 نوفمبر حتى الاثنين 11 نوفمبر و ذلك لأول مرة تنظم فيها مصر البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي في إنجاز رياضي جديد.

وحظي الحدث بإشادة واسعة من مسئولي الاتحاد الدولي للتجديف والاتحاد الأفريقي للتجديف، الذين أشادوا بمستوى التنظيم الرفيع والطبيعة الساحرة للشواطئ المصرية.

واستضافت مصر البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي لأول مرة على أراضيها، حيث حقق المنتخب المصري إنجازاً لافتاً بتصدر منافسات التجديف الكلاسيكي للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بحصده 12 ميدالية ذهب و8 ميداليات فضة و2 برونز، متفوقاً على تونس بأربعة ميداليات ذهب حيث حصلت تونس على 8 ميداليات ذهب و6 فضة و3 برونز، في حين جاءت الجزائر بالمركز الثالث بواقع 2 ذهب و7 فضة و9 برونز.

وفي منافسات التجديف الشاطئي، أحرزت مصر 3 ميداليات ذهب و4 فضة، بينما تصدرت تونس المنافسات بواقع 6 ميداليات ذهب و2 فضة، وحصلت الجزائر على 2 فضة و3 برونز، فيما أحرزت جنوب أفريقيا ميدالية فضة و2 برونز.

وشهد حفل توزيع الجوائز حضور عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم مهدي قريدي، رئيس الاتحاد الأفريقي للتجديف، واللواء شريف القماطي، رئيس اللجنة العليا للبطولة ونائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، إلى جانب المهندس أمير عبد القادر حبيب، رئيس أندية بورتو الرياضية، والأستاذ مصطفى عبد الجواد، مدير البطولة، والقبطان محمد سلامة، المدير الإداري للبطولة، والكابتن سيف نجم، نائب مدير البطولة، واللواء نور سالم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتجديف.

وفي ختام الحفل، منحت إدارة البطولة جائزة "أفضل لاعبة" للبطلة لونيكا مونا من منتخب جنوب أفريقيا، وهي من ذوي الهمم (كفيفة البصر)، تقديراً لتميزها وأدائها الملهم خلال المنافسات.