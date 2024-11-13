شكرا لقرائتكم خبر عن موعد سفر الزمالك إلى ليبيا للمشاركة في مباراة اعتزال خالد حسين والان مع تفاصيل الخبر

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للسفر الى ليبيا للمشاركة في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا و النصر الليبى السابق، والتى تقام بعد غد الجمعة بملعب بنينا ببنى غازى بحضور جماهيرى كبير يصل لـ 20 ألف مشجع.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك الى ليبيا في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على أن يخوض الفريق تدريب غدا الخميس ، وتقام مباراة الاعتزال بعد غد الجمعة، لتغادر البعثة عقب المباراة مباشرة للعودة الى القاهرة.

من المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى ليبيا على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية، حيث وافق الزمالك على المشاركة في مباراة الاعتزال.