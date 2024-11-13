3 نقاط تفصل فريق مسار عن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق مسار للكرة النسائية في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، تحديا جديدا في أدغال أفريقيا عندما يواجه فريق إيدو كوينز الغيني فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للكرة للنسائية والمقامة فى المغرب.

3 نقاط تحسم التأهل

ويحتاج فريق مسار تحقيق الفوز اليوم من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعد تحقيق فوز تاريخى في أول مباراة للفريق في دورى أبطال أفريقيا على حامل اللقب صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

ويدخل فريق مسار المباراة فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على صن داونز حامل اللقب بهدف نظيف فى أول مباراة تاريخيا فى مشاركته الأولى بدورى أبطال أفريقيا، خلف فريق إيدو كوينز الغيني الذى فاز فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف نظيفة أمام البنك التجارى الإثيوبى.

ويبحث فريق مسار عن تحقيق الفوز الثانى على التوالى من أجل حسم صدارة ترتيب المجموعة الثانية، وطالب أحمد رمضان المدير الفنى لفريق مسار اللاعبات بضرورة بذل أقصى جهد من أجل حسم التأهل مبكرا.

ويختتم فريق مسار ممثل مصر في البطولة القارية دور المجموعات بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي يوم 16 من الشهر ذته، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي من النسخة الرابعة للبطولة.