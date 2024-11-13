شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم عرضا جديدا لـ " نداى " تجنباً لإيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

عرض مسئولو نادى الزمالك على ابراهيما نداى لاعب الفريق السابق تقسيط مستحقاته المتأخرة لدى الفريق، وجدولتها على أقساط، تجنبا لإيقاف القيد بعد تقدم اللاعب بشكوى رسمية للاتحاد الدولى.

وشهد العرض الذى قدمه الزمالك للاعب أن يتم وضع شرط بتوقيع غرامة مالية على الأبيض حال التخلف عن سداد أي من الأقساط.

وتبلغ مستحقات نداى لدى الزمالك 750 ألف دولار، وسبق وعرض الزمالك على اللاعب تقسيط مستحقاته وذلك خلال الصيف الماضى إلا أن اللاعب رفض وتقدم بالشكوى، وهو ما جعل مسئولو الزمالك يجددون التواصل مع نداى للوصول إلى حل ودى قبل إصدار أي قرار من الفيفا ضد الزمالك.

وكان نداى تقدم بشكوى ضد الزمالك لدى الفيفا، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وطلب في الشكوى الحصول على مليون ونصف مليون دولار قيمة مستحقاته المتأخرة، بإلإضافة إلى تعويض إضافي؛ بسبب إخلال الزمالك ببنود التعاقد.