شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اجتماع مجلس إدارة الإسماعيلى للأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تأجيل اجتماع المجلس الذى كان مقرر لها اليوم الأربعاء، للأسبوع المقبل.

ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلى لمناقشة عدة ملفات خلال اجتماع المقرر لها الأسبوع المقبل، أهمها تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي، بالإضافة إلى محاولة توفير مستحقات اللاعبين، ومحاولة التوصل مع التونسى حمدى النقاز لحل أزمته مع الفريق وحفظ حقوق النادى.

من جانب آخر، يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مجموعة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية، لتجهيز اللاعبين تمهيدا لاستئناف مسابقة الدوري.

يبدأ الإسماعيلي مبارياته الودية بمواجهة نظيره 6 أكتوبر، في تمام الساعة الثالثة عصر السبت المقبل، على استاد الإسماعيلية، ويخوض الفريق ثاني ودياته بمواجهة نظيره زد، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب الأخير بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم، خوض مجموعة من الوديات خلال فترة التوقف بهدف الحفاظ على الحالة البدنية والفنية للاعبين.