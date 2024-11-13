شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوصل لاتفاق مع حمزة علاء لتجديد عقده وإعارته في يناير والان مع تفاصيل الخبر

توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأحمر من أجل تجديد عقده في الفترة القادمة، ليستمر داخل جدران النادي لطول فترة ممكنة، باعتباره من حراس المرمى الموهوبين والذين ينتظرهم مستقبل باهر مع الكرة المصرية، في ظل وجود قناعة تامة داخل النادي الأهلي بإمكانيات حمزة وقدراته الفنية.

كما اتفق مسئولو النادي الأهلي على تلبية رغبة حمزة علاء في الخروج للإعارة في الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل الحصول على فرصة المشاركة خارج القلعة الحمراء واكتساب الخبرات اللازمة في ظل صعوبة المشاركة مع الأهلي في وجود الثنائي المتألق محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وتقديم عروض قوية خلال مشاركتهما أساسيين مع الفريق الأحمر.

وينوي مسئولو النادي الأهلي تعديل القيمة المالية في عقد حمزة علاء بما يتناسب مع وضع اللاعب في صفوف الفريق الأحمر، بعدما أثبت أنه جدير بالبقاء في القلعة الحمراء، لاسيما بعد تألقه في المباريات التي شارك فيها خاصة مع منتخب مصر الأولمبي وظهوره بشكل مميز للغاية ولقت إليه أنظار عدة أندية كانت تهتم بالتعاقد معه في الصيف الماضي.

من ناحية أخرى ، استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على ضم ثنائي أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لسد العجز في بعض المراكز التي تعاني من نقص في صفوف الفريق الأحمر، خاصة مركزي المهاجم الصريح والجناحين الأيمن والأيسر، ويرغب في تدعيم صفوفه بلاعبين سوبر قادرين على تقديم الإضافة بدلا من بعض الأسماء الحاليين في صفوف الفريق الأحمر.

ويوجد مكان وحيد شاغر في قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف النادي الأهلي لم يتم تدعيمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومن المقرر أن يتم تركه للمهاجم الأجنبي المتوقع أن يتم ضمه للفريق الأحمر، بينما تجري المفاضلة بين أكثر من لاعب للرحيل من أجل إفراغ مكان في قائمة اللاعبين الأجانب لضم لاعب آخر في مركز الجناح، ويوجد أكثر من لاعب مرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء أبرزهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم.

وبدأت لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي البحث عن لاعبين يجيدون اللعب في مركز رأس الحربة والجناح، من أجل تلبية احتياجات الجهاز الفني وتدعيم صفوف الفريق، لاسيما وأن إدارة الاسكاوتنج لم تنجح في توفير احتياجات الجهاز الفني خلال الميركاتو الصيفي الماضي .