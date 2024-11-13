شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يطير إلى الرأس الأخضر اليوم لمواجهة منتخبها فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يسافر المنتخب الوطني إلي كاب فيردي (الرأس الأخضر) ، اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

‏‎ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة كاب فيردي خارج مصر الجمعة وبوتسوانا داخل الأرض الثلاثاء.

وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

وينافس محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، كل من ستانلي نوابيلي حارس مرمى نيجيريا، وديمتر يبرتاوود حارس مرمى الكونغو الديمقراطية على قائمة أفضل كلين شيت في تصفيات أفريقيا.

ويمتلك الشناوي 4 كلين شيت من 4 مباريات خاضها حتى الآن، وهو نفس الرصيد الذي يمتلكه حارسا نيجيريا والكونغو الديمقراطية قبل جولتين من النهاية، علما بأن نيجيريا فازت في مباراتها الأخيرة على ليبيا دون أن تلعب لأسباب تتعلق بالاستقبال والإقامة ومشاكل بالطيران.