شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رسالة دعم مارسيل كولر لـ عمر الساعى فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

حرص مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على تحفيز عمر الساعي لاعب وسط الفريق الأحمر الجديد، والتأكيد على أنه لاعب مميز وسيكون إضافة للفريق وأن الجهاز الفني ينوي الاعتماد عليه ولكن بعد الوصول إلى رتم معين من أجل اللعب مع الأهلي، كما أكد له أنه ضمن حساباته الفنية وسـوف يحصل على فرصته خلال الفترة المقبلة.

وحرص كولر على تقديم النصائح الفنية إلى عمر الساعي وطالبه بتنفيذ بعض الأمور الفنية المطلوبة منه في التدريبـات والالتزام بالتعليمات الفنية والبدنية، كما طلب منه التركيز والتدرب بقوة لنيل ثقة الجهاز الفني وفرض نفسه على المجموعة التي تنافسه للعب في نفس مركزه.

وقام كولر بشرح بعض الملاحظات على أداء عمر الساعي في التدريبات، وطالبه بتنفيذ التعليمات المطلوبة، لاسيما وأنه يسعى لتجهيزه فنيا قبل مشاركته مع الفريق في المباريات.