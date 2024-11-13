شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى ليبيا لخوض مباراة اعتزال خالد حسين والان مع تفاصيل الخبر

تطير اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى ليبيا للمشاركة في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا والنصر الليبى السابق، والمقرر إقامتها الثامنة مساء الجمعة المقبل بملعب بنينا ببنى غازى بحضور جماهيرى كبير يصل لـ 20 ألف مشجع فى المدرجات في ظل الشعبية الكبيرة لفريقي النصر والزمالك.

من المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى ليبيا على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية، حيث وافق الزمالك على المشاركة في مباراة الاعتزال.

ويخوض الزمالك التدريب الصباحى الأخير بملعب حلمى زامورا بميت عقبة، قبل التوجه الى المطار للسفر، ويتغيب عن السفر مع الفريق كلا من أحمد مصطفى زيزو، مصطفى الزنارى، محمد حمدى، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى، سيدى ندياى.

ويعانى زيزو من مزق فى العضلة الخلفية، من الدرجة الأولى، محمد حمدى جزع فى الرباط الخارجى للركبة، محمد عبد الشافى وأحمد حمدى التأهيل من الرباط الصليبى، وفيما يخص سيدى ندياى، فمن المقرر أن يشارك مع الفريق فى التدريبات الجماعية بعد فترة التوقف الدولى؛ بسبب الإصابة أيضا، وكذلك الزنارى.



