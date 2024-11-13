شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يترقب أوراق المرشحين فى اليوم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

يستمر فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم في اليوم الرابع، لاستقبال أوراق القوائم التي اعتزمت خوض السباق الانتخابي يوم 10 ديسمبر المقبل.

وينص نظام الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة، وفقا للائحة النظام الأساسي، على عدم الترشح بشكل فردي، وسيكون الترشح بنظام القائمة الموحدة.

وأنهى اتحاد الكرة تجهيزاته لاستقبال المرشحين للانتخابات المقبلة وفتح باب الترشح بداية من الاحد الماضي تمهيدا لـ انتخابات الجبلاية.

ولم تعلن أي قائمة الترشح أو تكشف عن أسمائها بشكل رسمي حتى الآن، ومن المتوقع الإعلان عن التحركات الرسمية والكشف عن أسماء كل قائمة بالكامل خلال الساعات المقبلة، خاصة أن باب الترشح تم فتحه الأحد الماضى ويستمر حتى الرابعة عصر السبت المقبل.