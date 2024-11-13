شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يواجه إيدو كوينز الغيني اليوم فى دوري أبطال أفريقيا للكرة للنسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق مسار للكرة النسائية اليوم الأربعاء، فريق إيدو كوينز الغيني فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للكرة للنسائية والمقامة فى المغرب.

يدخل فريق مسار المباراة فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على صن داونز حامل اللقب بهدف نظيف فى أول مباراة تاريخيا فى مشاركته الأولى بدورى أبطال أفريقيا، خلف فريق إيدو كوينز الغيني الذى فاز فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف نظيفة أمام البنك التجارى الإثيوبى.

ويبحث فريق مسار عن تحقيق الفوز الثانى على التوالى من أجل حسم صدارة ترتيب المجموعة الثانية، وطالب أحمد رمضان المدير الفنى لفريق مسار اللاعبات بضرورة بذل أقصى جهد من أجل حسم التأهل مبكرا.

ويختتم فريق مسار ممثل مصر في البطولة القارية دور المجموعات بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي يوم 16 من الشهر ذته، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي من النسخة الرابعة للبطولة.

وحقق فريق مسار للكرة النسائية فوزا تاريخيا على صن داونز بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للكرة للنسائية والمقامة فى المغرب.

جاء هدف مسار الوحيد عن طريق المحترفة ساندرين فى الدقيقة 3 من الوقت الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء حصلت عليها اللاعبة نفسها وترجمتها بنجاح.

بهذه النتيجة يحصد فريق مسار أول 3 نقاط فى أول مباراة لها فى تاريخها بدورى أبطال أفريقيا، بينما ظل فريق صن داونز حامل اللقب بدون نقاط.

ووصلت بعثة سيدات فريق مسار إلى دولة المغرب استعداداً لخوض بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية، والتي تقام فى المغرب خلال الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر الجارى.