طارق مصطفى يضع خطة إعداد البنك الأهلي في فترة التوقف استعداداً لبيراميدز

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يضع الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، خطة إعداد الفريق في فترة التوقف القائمة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

ويبدأ فريق البنك الأهلي استعداداته لمواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة من الدوري، الخميس المقبل بعد انتهاء راحة الـ 3 أيام التي منحها طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، للاعبين، عقب التعادل مع فاركو سلبياً في الجولة الثانية.

يعود طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إلى قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء، في مباراة البنك الأهلي المقبلة أمام بيراميدز، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها لمباراة واحدة كانت أمام فاركو.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة من الدوري، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم 22 نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القائمة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تقام بالمغرب 2025.

وكان طارق مصطفى قاد البنك الأهلي من المدرجات في المباراة الماضية أمام فاركو والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري.

وتعرض طارق مصطفى للطرد والإيقاف لمباراة واحدة عقب هزيمة فريقه أمام الزمالك في الجولة الأولى من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري بعد مرور جولتين، وذلك برصيد نقطة واحدة.