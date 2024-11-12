شكرا لقرائتكم خبر عن هليوبوليس يتأهل لمواجهة الأهلي فى دور الـ16 بكأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

تأهل فريق هليوبوليس لمواجهة الأهلى فى دور الـ 16 بكأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2024- 2025 بالفوز على نظيره الأوليمبى بنتيجة 29-27 فى دور الـ 32.

وأسفرت قرعة بطولة كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 عن تأهل فريقى الأهلى والزمالك إلى دور الـ16 مباشرة والمحدد له يوم 18 مارس القادم.

وتأهل أيضا فرق سبورتنج واتحاد الشرطة والبنك الأهلى وسموحة وأصحاب الجياد والطيران والعبور إلى نفس الدور.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 نوفمبر الجارى موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى للرجال بين الأهلى والزمالك فى هذا الموسم بالدور الأول، والذى اختتم مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الماضى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين لخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.