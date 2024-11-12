شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات تنتظر الحسم فى لجنة الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة الكرة بالزمالك اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدة ملفات تنتظر الحسم في النادى، وذلك قبل انتهاء فترة التوقف الدولى.

وعلى رأس هذه الملفات تجديد عقود نجوم الفريق ممن قاربت عقودهم على الانتهاء وعلى رأسهم أحمد مصطفى زيزو، وحمزة المثلوثى بالإضافة الى عبدالله السعيد.

كما من المقرر أن تقوم اللجنة بتوصيات للمجلس بتجديد عقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق في ظل العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

وستناقش اللجنة أيضا تعديل عقود بعض لاعبى الفريق على رأسهم حسام عبد المجيد.