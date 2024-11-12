شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب مصر الأول فى كاب فيردي والان مع تفاصيل الخبر

كلف الاتحاد المصري لكرة القدم، اللواء حلمي مشهور، عضو المجلس، برئاسة بعثة منتخب مصر في كاب فيردي، لخوض مواجهة الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا.

‏‎ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، بمواجهة كل كاب فيردي خارج مصر يوم الجمعة المقبل وبوتسوانا داخل الأرض الثلاثاء الذى يليه.

‏‎وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا،

وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.