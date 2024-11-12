شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يخطر الأهلي بطاقم تحكيم مباراة أورلاندو الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا. والان مع تفاصيل الخبر

اخطر الاتحاد الافريقي الكاف ، النادي الاهلي بتعيين الحكم الموريتاني عبد العزيز أبوه لقيادة مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره أورلاندو بيراتس، يوم 7 ديسمبر المقبل، في جوهانسبرج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاون عبد العزيز أبوه، كل من يوسف محمد مساعد أول، وبا كاليدو مساعد ثاني، وبابكار سار حكمًا رابعًا.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب كل من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وستاد أبيدجان الإيفواري، وشباب بلوزداد الجزائري.