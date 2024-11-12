شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى وحسام عزب يحكمان فى كأس الأمم الأفريقية للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن ضم الحكمان المصريين محمود ناجي وحسام عزب إلى قائمة حكام النخبة المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين "الشان" 2024.

ويعتبر هذا الاختيار تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات لهذين الحكمان الموهوبين، حيث ينضمان إلى قائمة تضم 25 حكما رئيسيًا و22 مساعدًا و13 حكما للتقنية الفيديو (VAR) من مختلف الدول الأفريقية.

على صعيد مختلف أحال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، كل شكاوى الأندية من التحكيم، إلى لجنة الحكام الجديدة بقيادة ياسر عبد الرؤوف لدراسة الأخطاء وتقييم مستوى الحكام في فترة التوقف.

وكان عدد من الأندية قدم اشتكى من الأخطاء التحكيمية في أول جولتين بالدوري، ما أسفر عن إقالة لجنة الحكام السابقة وتعيين لجنة جديدة.

وتسلم ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق مهام عمله رسمياً فى رئاسة لجنة الحكام بعد توجيه اتحاد الكرة الشكر للجنة السابقة التي تضم محمد فاروق وإبراهيم نور الدين.

ويعيد ياسر عبد الرؤوف ترتيب الدولاب الإداري والفني تمهيدا لظهور الحكام بشكل مغاير الفترة المقبلة، خاصة أن فترة التوقف فرصة سانحة أمام اللجنة.