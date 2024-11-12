شكرا لقرائتكم خبر عن "باشا البلد وصل".. منتخب مصر يستقبل عمر مرموش في معسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل منتخب مصر، عمر مرموش بحفاوة بالغة بعد انضمامه للمعسكر المقام حاليا بإستاد الدفاع الجوي قبل مواجهة كاب فيردي بتصفيات أفريقيا.

وكتبت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على فيسبوك لحظة دخول اللاعب ملعب الدفاع الجوي لخوض تدريب المنتخب للمرة الأولى هذا المعسكر قائلة: " باشا البلد وصل".

واكتملت صفوف منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء، بانضمام عمر مرموش لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته في المعسكر المغلق المقام على ملعب الدفاع الجوي، ‏‎ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، بمواجهة كل كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

‏‎وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته ، وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا.

خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.