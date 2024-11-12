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رسميًا .. قائمة إيهاب امين تفوز فى انتخابات اتحاد الجمباز حتي 2028

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القاهرة - سامية سيد - فازت قائمة الدكتور ايهاب امين برئاسة الاتحاد المصري للجمباز ، لدورة 2024/ 2028، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية التي انعقدت منذ قليل، فوز القائمة رسميا بالتزكية، لعدم تقدم مرشحين آخرين للمنافسة.

وكانت، أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، انطلقت اليوم بمقر الاتحادات بمدينة نصر.

وحضر أعمال الجمعية العمومية 19 هيئة من أصل 20 لهم حق الحضور والتصويت.

حيث حضر ممثلي أندية: "الأهلي - الزهور - الشمس - القاهرة - المؤسسة العسكرية بالإسكندرية - نادي المعادي - نادي مدينة نصر - النادي الأولمبي - نادي هليوبوليس - نادي سبورتنج - نادي سموحة - نادي طلائع الجيش - نادي وادي دجلة - نادي الجزيرة - نادي جزيرة الورد - نادي الاتحاد السوداني العام - نادي هيئة قناة السويس - نادي 6 أكتوبر الرياضي - نادي المقاولون العرب".

وتضم قائمة إيهاب أمين كل من:

الرئيس | أيهاب أمين العيسوي

نائب أول | أحمد طلعت ربيع

نائب ثان | لمياء علي عبد الرحمن

الأعضاء:

"نهى عبد الوهاب – ياسمين سمير – وائل السرنجاوي – علاء حامد – روان أبو شوشة – هبة البوريني".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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