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الزمالك يهزم المقاولون فى رابع جولات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 08:08 م

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره المقاولون، بنتيجة 3-0 على صعيد الجولة الرابعة بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024 - 2025 .

ونجح الزمالك فى أول مواجهاته فى تحقيق الفوز على بتروجت 3-2  قبل الفوزعلى هليوبوليس واتحاد الشرطة على التوالى  .

وأغلق  باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة لدورة جديدة وهي الانتخابات المقرر لها يوم 6 ديسمبر المقبل.

وتقدم على مقعد الرئيس كل من: ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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