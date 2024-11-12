شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب ليبيا تصل الإسماعيلية لخوض تصفيات أمم أفريقيا مواليد 2005 والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور محمد شيحة، مدير بطولة شمال إفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005، بعثة منتخب ليبيا لدى وصولها للإسماعيلية، للاستعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، التي تقام خلال الفترة من 14 وحتى 26 نوفمبر الجاري، بوجود منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس.

وكان منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005، انتظم داخل معسكر مغلق بالإسماعيلية، ولعب وديًا مع تنزانيا للمرة الثانية السبت الماضي، وحقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، تحت قيادة البرازيلى ميكالى روجيريو ولحق به منتخب المغرب قبل يوم.

بدأت اللجان المنظمة والحكام لتصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 تصل تباعًا للإسماعيلية، وتضم جمال علام رئيس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، والاتحاد المصري للعبة، ووليد سعدي "النائب" ومحمود همامي المدير التنفيذي ومعتز بالله الدشراوي، ووجدي ناجي، وهيثم راشد، ومنذر الشواشي، ومحمد بلال قندور، ومحمد علي يونس، وسالم السويح، وماهر بن عمار، ويامن بن علي، وحليم جندوي، ومهدي عبد الشارف، وخديجة الخدير، "والحكام " لاكي كاسا ليروي، وإيلي رويلة ديرير، وعبد الواحد حريويدة، وحسن محمد حسن، ونعيم حسن، ويوسف الجامي، وأيمن إسماعيل، وسارة كماد، ولطفي بيقوسا، وياسين بن سلامة، ومصطفى كشاف، وحمزة الناصري وعبد الصمد ابرتوني.



استقبال البعثة الليبية فى الاسماعيلية



استقبال البعثة بالورود



استقبال البعثة



بعثة ليبيا فى الاسماعيلية



بعثة ليبيا فى الاسماعيلية