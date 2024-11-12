شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يلاقي 6 أكتوبر وزد وديا خلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مجموعة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية، لتجهيز اللاعبين تمهيدا لاستئناف مسابقة الدوري.

يبدأ الإسماعيلي مبارياته الودية بمواجهة نظيره 6 أكتوبر، في تمام الساعة الثالثة عصر السبت المقبل، على استاد الإسماعيلية.

ويخوض الفريق ثاني ودياته بمواجهة نظيره زد، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب الأخير بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم، خوض مجموعة من الوديات خلال فترة التوقف بهدف الحفاظ على الحالة البدنية والفنية للاعبين.

فى ذات السياق قررحمد إبراهيم رفع الحمل التدريبي بإقامة المران على فترتين صباحية ومسائية وذلك خلال فترة التوقف الحالية.

ويخوض الفريق مرانه الصباحي في تمام الثامنة ثم يخوض مرانه المسائي في تمام الرابعة عصرا وذلك على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية ، ومن المقرر أن تتخلل فترة التوقف الحالية رفع الحمل التدريبي بجانب تنظيم مجموعة من الوديات.

ويستعد الفريق للقاء بتروجيت يوم 24 نوفمبر الجاري في ثالث جولات مسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى عقد حمد إبراهيم جلسة مع الفلسطيني خالد النبريصي مهاجم الفريق وذلك على هامش مران اليوم ، وقام المدير الفنى بشرح مجموعة من التعليمات للمهاجم الفلسطيني حول زيادة الفاعلية الهجومية وسبل ترجمة الفرص المتاحة لأهداف.