شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يصبح أول محاضر من أفريقيا فى الاتحاد الآسيوى لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق في إلقاء محاضرات لمدربي حراس المرمى تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تقام حاليًا في الإمارات حتى الإثنين المقبل، ليصبح أول محاضر من أفريقيا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ونشر عصام الحضري عبر صفحته الرسمية على فيس بوك مجموعة من الصور أثنا حضوره للمحاضرات في الإمارات، وكتب عليها: "نحن هنا في الإمارات لنكون أول محاضر من إفريقيا في الاتحاد الآسيوي.. خطوة أخرى للأمام.. لا نقف أبداً دائماً خطواتنا للأمام".

وأضاف الحضري: "هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية فنية، حيث أننا أصبحنا نؤهل المدربين ليصبحوا أفضل وأميز".

وتوجه الحضري بالشكر لكل من ساهم في هذه الخطوة وفي مقدمتهم جمال الحساني مدير التعليم والتطوير بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، والدكتور زكريا العوضي.