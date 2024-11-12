اخبار الرياضه

الأهلى يهزم درنكة 3-0 فى رابع جولات دورى رجال الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم درنكة 3-0 فى رابع جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت - ندى مجاهد

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 06:41 م

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره مركز شباب درنكة بنتيجة 3-0 على صعيد الجولة الرابعة بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024 - 2025 .

ونجح الأهلى  فى  تحقيق الفوز بأول مواجهاته على اسكندرية للبترول 3-0  قبل الفوز على الشرقية للدخان والترسانة على التوالى  .

وأغلق مؤخرا ، باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة لدورة جديدة وهي الانتخابات المقرر لها يوم 6 ديسمبر المقبل.

وتقدم على مقعد الرئيس كل من: ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements