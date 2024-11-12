شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لبتروجت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية ، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء بتروچيت والمقرر لها يوم 24 نوفمبر الجاري باستاد الإسماعيلية في ثالث جولات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الإسماعيلي حصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة خلال فترة التوقف الحالية.

وتعادل الاسماعيلى سلبيا مع غزل المحلة بالجولة الأولى ، قبل أن يتلقى خسارة من سيراميكا بنتيجة هدف دون رد.

مران الإسماعيلي اشتمل على مجموعة من التدريبات الخططية منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة فضلا عن سرعة التحول من الجانب الدفاعي إلى الهجومي، كما شمل المران تدريبات بدنية تستهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين، واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات بغرض تصحيح الأخطاء والعمل على تلافيها قبل استئناف مباريات المسابقة.

فى سياق آخر، أبدي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، استياءه من الأخطاء التي تعرض لها الفريق، خلال مباراتي غزل المحلة، وسيراميكا والتي أثرت بشكل كبير على نتيجة المباراة.

وطالب المجلس فى بيان رسمى بضرورة منح الإسماعيلي حقوقه، خاصة وأن الفريق، تم حرمانه من احتساب ركلتي جزاء في مباراتي غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا على التوالي، في حين يتم احتساب ركلات جزاء لبعض الأندية الأخرى من وحي الخيال في مهرجان من ضربات جزاء لا أصل لها ولا وجود.

وأضاف البيان :"يبدو أن لجنة الحكام مصره على تصدير صورة سيئة للكرة المصرية والتحكيم المصري الذي بدأ توجيه المباريات مبكرا عن طريق أخطاء غير مقبولة.

ووتابع :"النادي الاسماعيلي سيكون له وقفة قوية لانتزاع حقوقه المهدرة من جانب التحكيم، وإذا لم تتحقق العدالة التحكيمية في مسابقة الدوري في موسمه الاستثنائي فما هي الحكمة من الاستمرار في مسابقة لا يتوفر لها أبسط قواعد العدالة وتكافؤ الفرص.

وأتم :"يهدد المجلس بتعليق المشاركة في مسابقة الدوري، حال استمرت تلك الأخطاء خلال المباريات المقبلة، خاصة وأنها تهدد مسيرة الفريق الذي يبحث عن الاستقرار في ظل هذا الموسم الاستثنائي الذي تمر به الكرة المصرية.

ويهيب المجلس بجماهير النادي المخلصين الذين كانوا دائما له الدعم والسند استمرار دعم الفريق حتى يعود إلى سابق عهده في القريب العاجل.