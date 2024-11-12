شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى ينتظم فى مران الزمالك بعد عودته للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز برنامجاً تدريبياً خاصاً للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة النصر الليبي الودية المُقبلة.

وخاض الجزيري مجموعة من التدريبات الخاصة، قبل المشاركة مع زملائه بالفريق في جميع فقرات المران الجماعي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.