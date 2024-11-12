شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الجمعية العمومية لاتحاد الجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت ، أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، بمقر الاتحادات الرياضية بمدينة نصر.

وحضر أعمال الجمعية العمومية 19 هيئة من أصل 20 لهم حق الحضور والتصويت.

حيث حضر ممثلي أندية: "الأهلي - الزهور - الشمس - القاهرة - المؤسسة العسكرية بالإسكندرية - نادي المعادي - نادي مدينة نصر - النادي الأولمبي - نادي هليوبوليس - نادي سبورتنج - نادي سموحة - نادي طلائع الجيش - نادي وادي دجلة - نادي الجزيرة - نادي جزيرة الورد - نادي الاتحاد السوداني العام - نادي هيئة قناة السويس - نادي 6 أكتوبر الرياضي - نادي المقاولون العرب".

وكانت قائمة إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز قد حسمت فوزها بالتزكية لدورة انتخابية جديدة تستمر لمدة 4 سنوات.

وتضم قائمة الدكتور إيهاب أمين كل من:

الرئيس | أيهاب أمين العيسوي

نائب أول | أحمد طلعت ربيع

نائب ثان | لمياء علي عبد الرحمن

الأعضاء:

"نهى عبد الوهاب – ياسمين سمير – وائل السرنجاوي – علاء حامد – روان أبو شوشة – هبة البوريني".