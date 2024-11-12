شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تعلن طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وبتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أمام منتخب بتسوانا المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.



تذكرتي

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته في المعسكر المغلق المقام على ملعب الدفاع الجوي، ‏‎ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، بمواجهة كل كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مباراة الرأس الأخضر يوم الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بتشكيل اضطرارى فى ظل الغيابات التى يعانيها الفراعنة سواء بسبب الإصابات أو الإيقاف.

‏‎وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته ، وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا.

خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.