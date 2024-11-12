شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب الزمالك من المشاركة فى مهرجان اعتزال خالد حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدة مكاسب يحققها فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من المشاركة فى مهرجان اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بعدما تولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.

وتقام مباراة اعتزال خالد حسين بين النصر الليبى والزمالك، فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، لاسيما وأنه من المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية.

ومن أبرز المكاسب التى سيحققها فريق الزمالك من المشاركة فى مهرجان اعتزال خالد حسين، هو العائد المادى الذى سيحصل عليه الفريق الأبيض نظير الموافقة على المشاركة فى تلك المباراة.

ويأتى المكسب الثانى من الناحية الفنية حيث ستكون فرصة أمام الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز لمنح فرصة لبعض البدلاء للمشاركة فى المباراة والتى ستشهد حضور جماهيرى كبير.

كما سيحقق الزمالك استفادة بتفعيل الشراكة مع نادى النصر الليبى وفقًا لما صرح به عبد الرحمن زيد رئيس النصر الليبى.