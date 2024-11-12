شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى والزمالك في دوري محترفى اليد بدون جمهور الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن إقامة مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الجولة الثالثة بدوري المحترفين، والمقرر إقامتها 17 نوفمبر الجارى بدون جمهور فى استاد القاهرة بعد اعتذار صالة حسن مصطفى عن عدم استضافة اللقاء لانشغال الصالة.

وقال عبد المنعم في تصريحات لـ"الخليج 365" ، إن اللقاء مسموح حضوره لـ 10 أفراد من مجلس إدارة كل ناد ومثلهم لمجلس إدارة الاتحاد و12 فرد من طاقم التحكيم .

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر الجارى فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الماضى.