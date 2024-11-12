شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم الثالث.. لم يترشح أحد لانتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

لم تتقدم أي قائمة انتخابية بأوراق ترشحها لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم في اليوم الثالث، لاستقبال أوراق القوائم التي اعتزمت خوض السباق الانتخابي يوم 10 ديسمبر المقبل.

وينص نظام الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة، وفقا للائحة النظام الأساسي، على عدم الترشح بشكل فردي، وسيكون الترشح بنظام القائمة الموحدة.

وأنهى اتحاد الكرة تجهيزاته لاستقبال المرشحين للانتخابات المقبلة وفتح باب الترشح بداية من الاحد الماضي تمهيدا لـ انتخابات الجبلاية.

ولم تعلن أي قائمة ترشح أو تكشف عن أسمائها بشكل رسمي حتى الآن، ومن المتوقع الإعلان عن التحركات الرسمية والكشف عن أسماء كل قائمة بالكامل خلال الأيام المقبلة، خاصة أن باب الترشح فتح أمس يوم الأحد.

تغلق يوم السبت المقبل، أبواب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم على القوائم التي اعتزمت خوض السباق الانتخابي يوم 10 ديسمبر المقبل.