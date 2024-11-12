شكرا لقرائتكم خبر عن البنك يفوز على بيراميدز 2-1 فى دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول للكرة النسائية بنادى البنك الأهلى فوزاً على فريق بيراميدز بثنائية مقابل هدف أحرزهما كل من أدويكى وجانيت، بهذا الفوز يواصل فريق البنك الأهلى سلسلة الانتصارات المتتالية وحصد العلامة الكاملة من النقاط فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز للكرة النسائية.

وعقب إنتهاء المباراة قدم أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادى البنك التهنئة للجهاز الفنى بقيادة محمد كمال المدير الفنى ولاعبات الفريق على الأداء والروح القتالية العالية والإصرار على الفوز وطالبهم بمزيد من العمل من أجل تحقيق اللقب.

واستمر فريق بيراميدز فى المركز السابع فى ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، حيث فاز فى 3 لقاءات وخسر في لقائين.