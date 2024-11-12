شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يرتدى شارة كابتن منتخب مصر أمام الرأس الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدى مصطفى فتحى لاعب بيراميدز، شارة كابتن منتخب مصر فى مباراته أمام الرأس الأخضر المقرر لها الجمعة المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وذلك حال مشاركته أساسيا فى المباراة المرتقبة.

ويغيب عن المعسكر الحالى محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمد الننى "كباتن" المنتخب، كما يغيب محمود تريزيجيه للإيقاف، فيما استقر الجهاز الفنى على إعفاء محمد الشناوى من المشاركة فى المباراتين أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا رغم ضمه للمعسكر.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مباراة الرأس الأخضر يوم الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بتشكيل اضطرارى فى ظل الغيابات التى يعانيها الفراعنة سواء بسبب الإصابات أو الإيقاف.

ويفكر حسام حسن جديا فى الدفع بحسام عبد المجيد وأحمد رمضان بيكهام في الدفاع بجوار حمدى فتحى، وعمر كمال عبد الواحد ومحمد حمدى فى مركزى الظهيرين الأيمن والأيسر، على أن يشارك نبيل عماد دونجا أساسيا فى الوسط ومعه إبراهيم عادل ومصطفى فتحى وطاهر محمد طاهر، كما سيشارك عمر مرموش ومصطفى محمد في الهجوم.

وتكتمل صفوف منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء، بانضمام عمر مرموش لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته في المعسكر المغلق المقام على ملعب الدفاع الجوي، ‏‎ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة كل كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

‏‎وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته ، وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا.

خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.