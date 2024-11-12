شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام قياسية يسعى حسام حسن لتأمينها مع منتخب مصر في معسكر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب المنتخب الوطني مواجهة مثيرة خارج الديار أمام كاب فيردي في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة كل كاب فيردي خارج مصر الجمعة وبوتسوانا داخل الأرض الثلاثاء.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم أرقاماً قياسية مميزة خلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقبلة في المغرب، حيث قاد المدير الفني حسام حسن المنتخب لتحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية، ليُصبح ثاني أقوى خط هجوم بتسجيل 10 أهداف وأقوى خط دفاع بعدما لم يستقبل أي هدف في التصفيات حتى الآن.

‏‎وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كل من "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

ونرصد في التقرير التالي 4 أرقام قياسية يسعى حسام حسن ومنتخب مصر للحفاظ عليها في في الجولتين المقبلتين: أرقام قياسية وإنجازات تاريخية

للمرة الأولى في تاريخ منتخب مصر، حقق "الفراعنة" 8 انتصارات متتالية في تصفيات أمم إفريقيا، ليكتب الفريق صفحة جديدة في تاريخه القاري. إضافة إلى ذلك، نجح المنتخب في تجنب الخسارة على مدار 13 مباراة متتالية خارج مصر، في كل البطولات، وهو إنجاز يعكس قوة أداء الفريق سواء على المستوى المحلي أو القاري.

سجل ذهبي مع العميد

منذ تولي حسام حسن المسؤولية، قاد المنتخب في 6 مباريات رسمية، لم يتعرض خلالها لأي هزيمة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة. وأصبح منتخب مصر من خلال قيادته أول فريق يحقق 4 انتصارات متتالية في بداية تصفيات كأس الأمم الإفريقية في نسخة واحدة، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ المنتخب المصري.

إحصائيات بارزة للفراعنة

خلال جميع المباريات التي خاضها المنتخب تحت قيادة حسام حسن، سجّل الفريق 16 هدفًا واستقبل 6 أهداف فقط. وساهمت هذه النتائج في تعزيز مكانة مصر كأحد أبرز المنتخبات الأفريقية في التصفيات الحالية.

على خطى العظماء

بانضمامه لقائمة المدربين الذين قادوا المنتخب المصري لـ كأس الأمم الإفريقية كلاعب ومدرب، أصبح حسام حسن المدرب السابع في تاريخ المنتخب الذي يحقق هذا الإنجاز، بعد كل من محمود الجوهري، حسن شحاتة، محمود الخطيب، فاروق جعفر، عبده صالح الوحش، وحسام البدري.