شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تطير للرأس الأخضر فى الثالثة عصر الغد.. وترانزيت فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى تمام الثالثة عصر غد الأربعاء إلى الرأس الأخضر لخوض مباراة الفريقين يوم الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 .

وتتوقف الطائرة الخاصة لمنتخب مصر فى المغرب لعمل "ترانزيت"، قبل أن تستأنف الطيران إلى الرأس الأخضر فى رحلة تستغرق 11 ساعة تقريبا.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مباراة الرأس الأخضر يوم الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بتشكيل اضطرارى فى ظل الغيابات التى يعانيها الفراعنة سواء بسبب الإصابات أو الإيقاف.

ويفكر حسام حسن جديا فى الدفع بحسام عبد المجيد وأحمد رمضان بيكهام في الدفاع بجوار حمدى فتحى، وعمر كمال عبد الواحد ومحمد حمدى فى مركزى الظهيرين الأيمن والأيسر، على أن يشارك نبيل عماد دونجا أساسيا فى الوسط ومعه إبراهيم عادل ومصطفى فتحى وطاهر محمد طاهر، كما سيشارك عمر مرموش ومصطفى محمد في الهجوم.

وتكتمل صفوف منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء، بانضمام عمر مرموش لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته في المعسكر المغلق المقام على ملعب الدفاع الجوي، ‏‎ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة كل كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

‏‎وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته ، وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا.

خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.