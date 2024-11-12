شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات مثيرة عن رحلة المنتخب الوطني إلى كاب فيردي والان مع تفاصيل الخبر

لا صوت يعلو فوق صوت مواجهتي المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي القائمة، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كان 2025 بالمغرب، حيث يواصل المنتخب تدريباته في المعسكر المغلق المقام على ملعب الدفاع الجوي، ‏‎ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات، بمواجهة كل من، كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

س: ما هو موعد سفر المنتخب إلى كاب فيردي؟ ج:يطير المنتخب الوطني إلي كاب فيردي على متن طائرة خاصة غداً الاربعاء استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل. س: متى تكتمل صفوف المنتخب الوطني؟ ج:تكتمل صفوف منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء، بانضمام عمر مرموش لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب. س: ما هو موعد مباراة المنتخب الوطني وكاب فيردي؟ ج:ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره كاب فيردي فى السادسة مساء الجمعة المقبلة على ملعب «الوطني»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بـ مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا القادمة. س: ما هي قائمة المنتخب الوطني التي تستعد للسفر إلى كاب فيردي؟ ج:حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا.خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل. س: كيف تأهل المنتخب الوطني إلى أمم أفريقيا بالمغرب 2025؟ ج:تأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.