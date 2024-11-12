شكرا لقرائتكم خبر عن والد زيزو لـ الخليج 365: لا أزمة فى التجديد للزمالك ولم نطلب 60 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصطفى زيزو والد أحمد لاعب الزمالك، أنه لا توجد أزمة في تجديد عقد ابنه مع القلعة البيضاء، موضحاً أن اللاعب متمسك بالبقاء مع الفريق.

كشف والد زيزو خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أنه لم يطلب 60 مليون من أجل تجديد عقد ابنه مع القلعة البيضاء، مؤكداً أنه لم يتطرق إلى المقابل المادي والأرقام المتداولة غير صحيحة.

وأشار والد زيزو إلى أن ابنه متمسك بالبقاء في الزمالك وتربطه علاقة قوية مع الجماهير،ويراهن على حبهم له،مؤكداً أن الرغبة المتبادلة بين النادي واللاعب ستحسم هذا الملف خلال الساعات القادمة.

في سياق متصل أخطر مسئولو نادي الزمالك، أحمد مصطفى زيزو بجلسة مرتقبة خلال ساعات للاتفاق فيها على بنود تجديد العقد الذى ينتهى أخر الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأى نادي دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء بداية من يناير المقبل.

وينتهي تعاقد الزمالك مع أحمد زيزو بنهاية الموسم الجاري 2024-25 ويحق للاعب الرحيل لأي نادي آخر بنهاية الموسم.

وكشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن مسئولي القلعة البيضاء أبلغوا زيزو ووالده بعقد جلسة خلال الساعات القادمة، لإسدال الستار على ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء بشكل نهائى.